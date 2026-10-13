Трамп остался бы президентом на третий срок, если бы это было возможно

Президент США Дональд Трамп во время митинга в Огайо выразил желание остаться на посту главы государства на третий срок, если бы была такая возможность.
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