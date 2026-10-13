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Трамп остался бы президентом на третий срок, если бы это было возможно

Трамп остался бы президентом на третий срок, если бы это было возможно

Президент США Дональд Трамп во время митинга в Огайо выразил желание остаться на посту главы государства на третий срок, если бы была такая возможность.

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