Компания Li Auto поставила в сентябре 36 060 автомобилей

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Компания Li Auto, китайский производитель электромобилей (EV), представила впечатляющие данные о поставках за сентябрь, продемонстрировав значительный рост в годовом исчислении – 212,7% и на 3,3% в месячном исчислении.