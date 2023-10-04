Компания Li Auto поставила в сентябре 36 060 автомобилей

Компания Li Auto, китайский производитель электромобилей (EV), представила впечатляющие данные о поставках за сентябрь, продемонстрировав значительный рост в годовом исчислении – 212,7% и на 3,3% в месячном исчислении.
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