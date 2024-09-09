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Царьград

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Спикер парламента Армении сделал заявление насчёт антирусской кампании

Спикер парламента Армении сделал заявление насчёт антирусской кампании

Симонян заверил, что Ереван не ведёт антирусскую кампаниюСегодня, 9 сентября, стартовала очередная сессия Национального собрания.

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