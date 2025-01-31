Смертоносное зелье: Польша стала центром украинского наркобизнеса

В Польше обезвредили группировку наркоторговцев, в рядах которой состояли военнослужащие. Для Польши это достаточно типичный случай — правоохранительная система в стране переживает кадровый кризис, результатом которого стал рост организованной преступности.
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