Зачем супердержавы вступают в борьбу за радикализированную Сирию

В Кремле понимают, что российские приобретения в Сирии необходимо отстоять и спасти. Поэтому приезд на минувшей неделе в столицу этого средиземноморского государства топ-чиновника нашего МИД призван запустить переговорный процесс насчёт будущего военных баз РФ в этой стране.