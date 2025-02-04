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Несекретные материалы

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Зачем супердержавы вступают в борьбу за радикализированную Сирию

Зачем супердержавы вступают в борьбу за радикализированную Сирию

В Кремле понимают, что российские приобретения в Сирии необходимо отстоять и спасти. Поэтому приезд на минувшей неделе в столицу этого средиземноморского государства топ-чиновника нашего МИД призван запустить переговорный процесс насчёт будущего военных баз РФ в этой стране.

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