Собянин рассказал о детенышах, родившихся в Московском зоопарке в 2023 году

Главной новостью из Московского зоопарка в 2023 году стало рождение детеныша у пары панд. Имя малышке выбирали народным голосованием в "Активном гражданине" – по решению большинства москвичей маленькую панду назвали Катюшей.
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