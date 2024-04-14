Театр абсурда
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Театр абсурда

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Заметка на полях непредвиденных последствий, или... не надо было красть российское бабло...

Заметка на полях непредвиденных последствий, или... не надо было красть российское бабло...

Главный, наверное, тезис из вчерашнего выступления Набиуллиной в Думе - фиксация ключевой ставки на порядочно высоком уровне для экономики терпима достаточно, чтобы спокойно держать ее, сколько необходимо для удушения инфляции.

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