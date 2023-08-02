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Невестка Валерии Лиана Шульгина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Невестка Валерии Лиана Шульгина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Она отметила, что во время процедуры маникюра мастер занес ей инфекцию. Фото: Лиана Шульгина/ Telegram Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые начались у нее после неудачного похода в салон красоты.

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