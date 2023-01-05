«Слуцкому по силам возглавить абсолютно любой российский топ-клуб». Черевченко о тренере

Игорь Черевченко высказался о будущем экс-главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. — Где объявится главный критик судей Слуцкий после ухода из «Рубина»? — Думаю, он возьмет паузу до конца сезона и немного отдохнет.
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