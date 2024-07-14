Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Кремле увидели решимость НАТО «оставаться врагом» России

В Кремле увидели решимость НАТО «оставаться врагом» России

Отношения России и США находятся в стадии острой конфронтации, страны НАТО показывают решимость «оставаться врагом» Москвы, однако однажды ситуация изменится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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