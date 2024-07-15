Калининградские власти: птицы смогут облетать гостиницу на Куршской косе

Американские технологии ультрафиолетового напыления на стекла, которые планируется применять при строительстве гостинцы на Куршской косе, позволят птицам облетать здание, заявили в минприроды Калининградской области 15 июля в соцсети «ВКонтакте».
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