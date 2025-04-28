Бери еду и вали: участника СВО отказались пускать в ульяновское кафе

Леонид

Полагаю, что он там никого не пугал карами, не шумел. Просто зашел. Документик предъявил, что не ряженый (антитерр. меры никто не отменял). Древнюю поговорку не буду напоминать. Ну могли бы сделать исключение для фронтовика. Но не сделали. Да и пёс с ними! Обделила природа дремучих гибкостью ума. От этого Свет завалился? Народ им всеобщее презрение, бойкот и посещать прекратил? А если человек в военной форме пойдет, скажем, в больницу? Его вдруг не пустят. Тоже нарушение будет? У нас пока не военное положение. Кстати, в советское время человек в форме ходил свободно, да, но права не качал никогда. Не милиция, так комендатура разъяснит, кто/что/зачем. Что проблему-то раздувать?