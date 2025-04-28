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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Бери еду и вали: участника СВО отказались пускать в ульяновское кафе

Бери еду и вали: участника СВО отказались пускать в ульяновское кафе

БлокнотРУ На сайте кафе написано, что гости получат здесь "незабываемые моменты", и ни слова о дресс-коде.

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Комментарии
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Лариса Агафонова
Да, кто хозяин, из какой «дружественной» страны расположился здесь с ногами?
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1 час.
Nikita Kopitov
Закрывать надо и хозяина с шестёрками и забегаловку
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1 час.
Леонид
Полагаю, что он там никого не пугал карами, не шумел. Просто зашел. Документик предъявил, что не ряженый (антитерр. меры никто не отменял). Древнюю поговорку не буду напоминать. Ну могли бы сделать исключение для фронтовика. Но не сделали. Да и пёс с ними! Обделила природа дремучих гибкостью ума. От этого Свет завалился? Народ им всеобщее презрение, бойкот и посещать прекратил? А если человек в военной форме пойдет, скажем, в больницу? Его вдруг не пустят. Тоже нарушение будет? У нас пока не военное положение. Кстати, в советское время человек в форме ходил свободно, да, но права не качал никогда. Не милиция, так комендатура разъяснит, кто/что/зачем. Что проблему-то раздувать?
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48 мин.
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