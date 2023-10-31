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Белоруссия запретила ввозить автомобили Skoda, как минимум, до конца 2024 года

Белоруссия запретила ввозить автомобили Skoda, как минимум, до конца 2024 года

Белоруссия продлила запрет на ввоз машин Skoda и косметики Nivea до конца 2024 года Постановление вступает в силу 5 ноября Белоруссия продлила до конца 2024 года запрет на ввоз и реализацию в стране продукции компаний нескольких стран, которые ввели санкции в отношении юридических и физических лиц республики.

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