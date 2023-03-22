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Крымчан пугают нападением на Крымский мост

Крымчан пугают нападением на Крымский мост

Украина пытается напугать крымчан атакой на Крымский мост. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сразу несколько радиостанций, работающих на полуострове, сообщили, что готовится нападение и в связи с этим организуется эвакуация.

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