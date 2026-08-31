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Регионы России

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Более миллиона многодетных семей получили выплаты на погашение ипотеки

Более миллиона многодетных семей получили выплаты на погашение ипотеки

С 2019 года более 1 миллиона многодетных семей в России получили выплаты до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотечным кредитам.

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