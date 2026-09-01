Пашинян неожиданно "забыл" русский язык на саммите ШОС. Но при этом попросил Путина о встрече

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно "забыл" русский язык, выступая на саммите ШОС+ в Бишкеке.
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