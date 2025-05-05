Исследователи из Пекина создали транзистор без кремния, работающий на 40% быс...

Исследователи из Пекина создали транзистор без кремния, работающий на 40% быстрее и потребляющий меньше энергииГруппа китайских ученых из Пекинского университета, утверждают, что создали транзистор без кремния, используя тонкий лист выращенного в лаборатории висмута.
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