НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Исследователи из Пекина создали транзистор без кремния, работающий на 40% быс...

Исследователи из Пекина создали транзистор без кремния, работающий на 40% быс...

Исследователи из Пекина создали транзистор без кремния, работающий на 40% быстрее и потребляющий меньше энергииГруппа китайских ученых из Пекинского университета, утверждают, что создали транзистор без кремния, используя тонкий лист выращенного в лаборатории висмута.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх