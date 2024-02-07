Главный для российских импортеров банк Китая остановил операции с РФ

Китайский банк Chouzhou Commercial Bank остановил операции с российскими и белорусскими организациями, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, финансовых консультантов и деловые объединения.
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