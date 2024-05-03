Орещук считает, что Смолов уйдет из «Динамо»: «Все к этому идет. Команда с Тюкавиным впереди в разы агрессивнее, работоспособнее. Скорости совсем иные» 

— Смолов не может занести себе этот матч [со «Спартаком» – 0:2] в актив? — Да нет, конечно. Увы. — Форвард с таким опытом должен реализовывать момент, который был у Федора в концовке первого тайма? — Однозначно! Когда ты выходишь один на один, перед тобой только голкипер, а до ворот метров семь, форвард уровня Феди обязан забивать 10 из 10! Реализуй он этот шанс, дерби, думаю, могло сложиться по-другому.