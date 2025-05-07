Пражская операция: последняя битва Великой Отечественной

9 мая 1945 года после скоротечного боя войска 1-го Украинского фронта овладели городом Прагой. В течение нескольких дней в Чехословакии была окружена и разгромлена миллионная группировка вермахта, что означало завершение последних боев Великой Отечественной войны.
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