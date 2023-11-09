Автоэксперт Амосов посоветовал начинающим водителям не превышать скорость на зимней дороге

Люди, недавно получившие водительские права, испытывают огромный стресс при вождении зимой. Главное на зимней дороге — чувствовать авто и не превышать скорость, сообщил автоэксперт Олег Амосов в беседе с Pravda.
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