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Автоэксперт Амосов посоветовал начинающим водителям не превышать скорость на зимней дороге

Автоэксперт Амосов посоветовал начинающим водителям не превышать скорость на зимней дороге

Люди, недавно получившие водительские права, испытывают огромный стресс при вождении зимой. Главное на зимней дороге — чувствовать авто и не превышать скорость, сообщил автоэксперт Олег Амосов в беседе с Pravda.

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