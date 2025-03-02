GeroScience: синий свет поможет улучшить сон и активность в пожилом возрасте

Международная команда ученых выявила, что этот синий свет может положительно повлиять на естественные биоритмы организма, улучшая качество сна и повышая активность в течение дня для пожилых людей, живущих дома.
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