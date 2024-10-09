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SciRep: сахар может вызывать заболевания метаболизма, влияя на работу нейронов

SciRep: сахар может вызывать заболевания метаболизма, влияя на работу нейронов

Ученые из Немецкого института питания человека в Потсдаме-Ребрюкке (DIfE) и Немецкого центра исследований диабета (DZD) установили, что сахар может вызывать сбои в работе нейронов AgRP в паравентрикулярном ядре гипоталамуса, повышая риск развития метаболических заболеваний.

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