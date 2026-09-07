Социальная кампания «Продвижение безопасности» проходит в детских садах Смоленска

Смоленск присоединился к Всероссийской социальной кампания «Продвижение безопасности», реализуемой в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», призванной сделать дороги безопаснее для самых юных участников движения.
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