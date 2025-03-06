Предупреждение: в Астрахани по квартирам ходят псевдосотрудники Водоканала

Проверяют «качество воды» и предлагают – конечно, не бесплатно - установить фильтры очистки. В адрес МУП «Астрводоканал» поступают жалобы от жителей Астрахани: по квартирам ходят сотрудники муниципального предприятия и проверяют качество воды.
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