Глобальная выставка цифровой торговли: ИИ станет главным событием

Искусственный интеллект выйдет на первый план на пятой Глобальной выставке цифровой торговли, поскольку мероприятие выходит за рамки простого показа цифровых технологий и переходит к активному продвижению торговли, инвестиций и международного сотрудничества, заявили в понедельник официальные лица.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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