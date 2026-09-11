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Глобальная выставка цифровой торговли: ИИ станет главным событием

Глобальная выставка цифровой торговли: ИИ станет главным событием

Искусственный интеллект выйдет на первый план на пятой Глобальной выставке цифровой торговли, поскольку мероприятие выходит за рамки простого показа цифровых технологий и переходит к активному продвижению торговли, инвестиций и международного сотрудничества, заявили в понедельник официальные лица.

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