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Йокич отдал неожиданную передачу, Гордон перевел матч с «Тандер» в овертайм

Йокич отдал неожиданную передачу, Гордон перевел матч с «Тандер» в овертайм

Лидеры «Денвера» организовали важнейшее попадание в концовке матча против «Оклахомы» (131:126). На последней минуте четвертой четверти Никола Йокич отдал неожиданную передачу в «краску» на Бена Гордона, который завершил атаку данком и сравнял счет.

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