Спрос растёт. Цены тоже: Алматы захлестнул самокатный бум

С началом лета крупнейший город Казахстана наводнили самокаты. Несмотря на то, что прокат транспортных средств обходится дороже, чем поездка на такси, жителей Алматы всё больше привлекает именно такой способ мобильности, сообщает Tengrinews.
С началом лета крупнейший город Казахстана наводнили самокаты. Несмотря на то, что прокат транспортных средств обходится дороже, чем поездка на такси, жителей Алматы всё больше привлекает именно такой способ мобильности, сообщает Tengrinews.
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