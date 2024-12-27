МОСКВА, 27 декабря, ФедералПресс. В ходе конфликта на Украине российские принципы ведения боевых действий стали эффективным инструментом сдерживания, а применение ракетного комплекса «Орешник» продемонстрировало значительное военное превосходство России над западными странами в случае потенциального прямого конфликта.
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