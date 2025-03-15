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Открытый просмотр во второй младшей группе №4.

Открытый просмотр во второй младшей группе №4.

В рамках реализации второго годового направления по формированию основ здорового образа жизни у воспитанников, сохранению и укреплению здоровья, повышению физической подготовленности, во взаимодействии с законными представителями воспитанников, 12.

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