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The Eurasia Daily news agency

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In Kiev, a blow was struck at an enterprise that produced control units for "Flamingo"

In Kiev, a blow was struck at an enterprise that produced control units for "Flamingo"

Last night, the Russian Armed Forces launched group strikes with high-precision air-based weapons and unmanned aerial vehicles at a factory in Kiev that produced components for cruise missiles.

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