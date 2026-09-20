Last night, the Russian Armed Forces launched group strikes with high-precision air-based weapons and unmanned aerial vehicles at a factory in Kiev that produced components for cruise missiles.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым