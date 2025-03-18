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Член ОП Рогов предложил ввести миротворцев в Великобританию и Францию

Член ОП Рогов предложил ввести миротворцев в Великобританию и Францию

Миротворческий контингент войск РФ нужно ввести в Великобританию и Францию. Так в беседе с РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов оценил планы Лондона и Парижа ввести войска на Украину.

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