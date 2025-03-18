Член ОП Рогов предложил ввести миротворцев в Великобританию и Францию

Миротворческий контингент войск РФ нужно ввести в Великобританию и Францию. Так в беседе с РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов оценил планы Лондона и Парижа ввести войска на Украину.