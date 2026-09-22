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Татар-информ

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«Крылья Советов»: «Матч ТВ» принес извинения за высказывание Губерниева

«Крылья Советов»: «Матч ТВ» принес извинения за высказывание Губерниева

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Самарский клуб «Крылья Советов» сообщил, что руководство «Матч ТВ» принесло официальные извинения за недопустимые высказывания комментатора Дмитрия Губерниева в адрес игроков команды.

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