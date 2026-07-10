«Телефонное право» вместо футбола: как политическое вмешательство превращает спорт в арену борьбы за влияние Елена ГалицкаяПопытка Дональда Трампа вмешаться в футбольный матч стала очередным примером того, как большая политика всё глубже проникает туда, где ещё недавно действовали другие правила.
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