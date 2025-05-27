Почему производители автомобильных шин отказались от камер и можно ли вставлять их в бескамерные шины?

Дело в том, что при проколе камерная шина сдувается буквально на глазах – за секунды. Для современных автомобилей, владельцы которых привыкли передвигаться гораздо шустрее, чем их предки, это может быть чревато очень неприятными последствиями.
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