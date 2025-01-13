«Победим в этом соперничестве»: Байден о роли США в мировой экономике

ВАШИНГТОН, 14 января, ФедералПресс. Американский лидер Джо Байден, выступая с заключительной речью о внешней политике в Государственном департаменте, выразил мнение, что именно Соединенным Штатам надлежит устанавливать курс развития глобальной экономики на многие годы вперед.
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