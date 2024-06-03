Дольщиков опять обманули: покупатели квартир в ЖК «Аквилон – Митино» просят генпрокурора РФ и мэра Москвы вмешаться в ситуацию

Инициативная группа дольщиков столичного жилого комплекса «Аквилон Митино» в районе Митино обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и мэру Москвы Серею Собянину с просьбой повлиять на застройщика для скорейшего введения в эксплуатацию жилого дома.
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