Дольщиков опять обманули: покупатели квартир в ЖК «Аквилон – Митино» просят генпрокурора РФ и мэра Москвы вмешаться в ситуацию

Инициативная группа дольщиков столичного жилого комплекса «Аквилон Митино» в районе Митино обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и мэру Москвы Серею Собянину с просьбой повлиять на застройщика для скорейшего введения в эксплуатацию жилого дома.