Западные элиты, которые привыкли "набивать брюхо человеческой плотью", стремятся заморозить несправедливое положение дел в международных делах, но они должны понять, что "бал вампиров" заканчивается, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии