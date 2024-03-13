Западные элиты, которые привыкли "набивать брюхо человеческой плотью", стремятся заморозить несправедливое положение дел в международных делах, но они должны понять, что "бал вампиров" заканчивается, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.