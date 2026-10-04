Судебные приставы арестовали 115,5 тыс. рублей у Say Agency

Судебные приставы арестовали средства компании Say Agency в размере 115,5 тыс. рублей. Это произошло из-за анонсированных концертов Канье Уэста в России, запланированных на 10 и 11 октября без подписанного договора аренды с «Газпром-Ареной» в Санкт-Петербурге.
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