Судебные приставы арестовали 115,5 тыс. рублей у Say Agency

Судебные приставы арестовали средства компании Say Agency в размере 115,5 тыс. рублей. Это произошло из-за анонсированных концертов Канье Уэста в России, запланированных на 10 и 11 октября без подписанного договора аренды с «Газпром-Ареной» в Санкт-Петербурге.