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Запоздавшие на годы удары по Одессе не останавливают налёты ВСУ на Крым

Запоздавшие на годы удары по Одессе не останавливают налёты ВСУ на Крым

Минобороны РФ подробно отчиталось об уничтожении только за минувшую ночь топливной инфраструктуры ВСУ в порту Одессы, двух морских судов с грузами для ВСУ, складов «Новой почты» с грузами ВСУ и батареи ракетного комплекса «Нептун-2».

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