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Журнал «Профиль»

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В Конгрессе США начали расследование связей главы FIFA с Трампом

Член палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) направил главе Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино письмо с требованием раскрыть детали его взаимодействия с Белым домом и президентом США Дональдом Трампом.

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