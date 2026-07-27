В Конгрессе США начали расследование связей главы FIFA с Трампом

Член палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) направил главе Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино письмо с требованием раскрыть детали его взаимодействия с Белым домом и президентом США Дональдом Трампом.
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