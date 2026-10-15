БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Я не сдамся»: Инициатор майдана против Зеленского – жертва или провокатор СБУ?

«Я не сдамся»: Инициатор майдана против Зеленского – жертва или провокатор СБУ?

Павел Бадаев.   Одессит, находящийся в самоволке военный 41-й бригады Александр Тодоров, бесследно исчезнувший после призыва выйти на майдан «против зеленой хунты», нашелся.

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