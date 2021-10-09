Мировое обозрение

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Более 200 человек задержаны в Белоруссии за комментарии о гибели офицера КГБ

Более 200 человек задержаны в Белоруссии за комментарии о гибели офицера КГБ

Количество жителей Белоруссии, взятых под стражу из-за подозрений в оскорблении погибшего в ходе спецоперации сотрудника КГБ, достигло 200 человек.

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