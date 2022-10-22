Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Пеп Гвардиола: «Такое ощущение, что я верю в «Ливерпуль» больше, чем его тренер. Прошло лишь 10 туров – миллиард вещей еще может произойти»

Пеп Гвардиола считает, что он верит в «Ливерпуль» больше, чем Юрген Клопп. Около двух недель назад главный тренер мерсисайдцев заявил, что «Ливерпуль» уже не участвует в чемпионской гонке АПЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх