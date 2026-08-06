После 45 лет диеты не работают: фитнес-эксперт объяснил ошибки

После 45 лет организм перестраивается, и старые методы сброса веса перестают давать результат. Фитнес-специалист Эмиль Халимов предупреждает, что привычные стратегии не только неэффективны, но могут навредить.
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