Вороны слишком поумнели: отключают людям электричество и выгоняют из квартир

Сразу несколько городов Южной Кореи столкнулись с настоящими бандами слишком умных ворон. Птицы научились вызвать сбои электричества и буквально выгоняют местных жителей из квартир — орнитологи признают, что вороны показывают чрезмерно высокий уровень развития и социальных навыков.
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