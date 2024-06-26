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Вороны слишком поумнели: отключают людям электричество и выгоняют из квартир

Вороны слишком поумнели: отключают людям электричество и выгоняют из квартир

Сразу несколько городов Южной Кореи столкнулись с настоящими бандами слишком умных ворон. Птицы научились вызвать сбои электричества и буквально выгоняют местных жителей из квартир — орнитологи признают, что вороны показывают чрезмерно высокий уровень развития и социальных навыков.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вороны защищают свое жизненное пространство.
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9 час.
Элеонора Коган
Да, ворона птица умная.
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5 час.
Геннадий Свешников
В общем, это даже деликатес,крупная горляшка.В детстве приходилось есть,очень вкусный и наваристый кавардак👍
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4 час.

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