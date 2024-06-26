Вороны слишком поумнели: отключают людям электричество и выгоняют из квартир

Сразу несколько городов Южной Кореи столкнулись с настоящими бандами слишком умных ворон. Птицы научились вызвать сбои электричества и буквально выгоняют местных жителей из квартир — орнитологи признают, что вороны показывают чрезмерно высокий уровень развития и социальных навыков.