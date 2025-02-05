Синоптик Колесов: на Неве вновь начал появляться лед

В городе сегодня будет морозно из-за ветра По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, утром 5 февраля в регионе начал усиливаться ветер, поэтому тепло в городе казаться не будет, даже при условии повышения температуры вечером до −5 гр.