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Петербургский дневник

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Синоптик Колесов: на Неве вновь начал появляться лед

Синоптик Колесов: на Неве вновь начал появляться лед

В городе сегодня будет морозно из-за ветра По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, утром 5 февраля в регионе начал усиливаться ветер, поэтому тепло в городе казаться не будет, даже при условии повышения температуры вечером до −5 гр.

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