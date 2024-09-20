«Нетс» подпишут негарантированный контракт с Амари Бэйли

Атакующий защитник (20 лет, 196 см) был выбран «Шарлотт» под 41-м номером на драфте НБА 2023 года. В 20 матчах за «Хорнетс» в сезоне-23/24 Бэйли в среднем набирал 2,3 очка и 0,9 подбора за 6,5 минуты на площадке.