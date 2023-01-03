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Daily Mail: австралийская наёмница ВСУ украла лекарств и пожертвований на 2,5 млн долларов

Daily Mail: австралийская наёмница ВСУ украла лекарств и пожертвований на 2,5 млн долларов

Издание Daily Mail рассказало своим читателям о наемнице из Австралии Эмесе Файк, которая поступила на военную службу в украинскую армию, а затем украла лекарства и пожертвования, которые передавали волонтеры другим наёмникам ВСУ.

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