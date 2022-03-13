ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 марта 2022 года

Энергетический прогноз на тринадцатое марта две тысячи двадцать второго года. Числовой код 996 =Благодарность и прощение - лучшие лекарства, открывающие целительный поток РАдости =Всё в этом многоуровневом Пространстве контролируется Богом и никогда Человечеством = В словах и клятвах все мужчины одинаковы, а вот их поступки показывают разницу между ними = Вы отдаёте свою Энергию и получаете от Бога Энергию Любви каждую секунду, каждое мгновенье = Главное, мы должны научить своё сознание, цепляющееся за слова, смотреть поверх слов =Если Любовь истинна, то человек не теряет энтузиазм даже в самых сложных ситуациях= Если не создадите внутренних источников счастья, внешние станут причиной страданий= Есть лишь одно настоящее счастье — быть крепко соединённым с Богом и жить Его волей = Закономерность исторического явления обратно пропорциональна его Духовности = Избегайте однообразия, как в месте, так и в труде.